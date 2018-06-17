Сербия победила Коста-Рику благодаря фантастическому голу со штрафного
На Чемпионате мира сборная Сербии минимально одолела Коста-Рику в матче 17 июня. Это был первый матч в группе Е.
Команды сыграли в довольно атакующий футбол. Больше преимуществом владели сербы. Но пробить надежного Кейлора Наваса они не смогли. Хотя случаю возникали неоднократно.
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Победу же команда одержала благодаря отчично исполненному штрафному Александром Коларовым. Серб пробил над стенкой из игроков, и мяч влетел точно под штангу в верхний угол ворот. Голкипер в прыжке не сумел дотянуться до мяча.
В конце матча произошла стычка на поле с участием серба Неманьи Матича и одного из представителей тренерского штаба сборной Коста-Рики. Однако обошлось без предупреждений и удалений. Хотя уже в добавленное арбитром время судья был вынужден прибегнуть к видеоповтору, чтобы увидеть, было ли нарушение. Фол был, но Александар Прийович получил лишь желтую карточку за это.
Стоит отметить, что в этой группе также выступают сборные Бразилии и Швейцарии.
Коста-Рика – Сербия 0:1
Гол: Коларов, 59