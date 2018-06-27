Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф, сербы покидают Чемпионат мира

Сербии нужна была победа (или ничья в случае поражения швейцарцев), чтобы выйти в плей-офф Чемпионата мира. Вот только их соперником была сборная Бразилии.

Что касается бразильцев, то команда не слишком удачно стартовала на чемпионате мира, несмотря на то, что набрала четыре очка за два матча. Ничья против швейцарцев, и вырванная победа против Коста-Рики уже в добавленное арбитром время – не то, чего ожидали от "пентакампеоне" на Мундиале.

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Команды долго не могли создать результативный момент у ворот друг друга – надежность защиты преобладала над креативностью нападения. Хотя именно защита сербов первой ошиблась в этом матче. Но было это уже после того, как команды сыграли полчаса матча. Коутиньо отдал пас на Паулиньо из глубины поля. Сербы не успели за рывком полузащитника, вратарь Стойкович тоже опоздал с выходом из ворот, и бразилец в касание перебросил его, отправив мяч в ворота.

Такой счет оставлял сербов ни с чем, поэтому они пошли активнее вперед. Во втором тайме бразильцы отдали мяч соперникам, взяв паузу. Однако сербы ничего не могли сделать с защитой "селесао".

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Традиционно активными были Коутиньо и Неймар. Как и первый, так и капитан бразильцев в этом матче отметился результативным пасом (хотя сам упустил немало возможностей). Именно Неймар подавал с углового, когда отличился Тиаго Силва. Защитник опередил других игроков и точно пробил головой по воротам.

Двух голов бразильцам хватило, чтобы выиграть этот матч и выйти из группы с первого места. Их соперником в плей-офф стала сборная Мексики. Сербия вылетает с Чемпионата мира.

Бразилия – Сербия 2:0

Голы: Паулиньо, 36, Тиаго Силва, 68.