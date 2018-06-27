Сербия – Бразилия: видео голов и моментов матча
Сборная Бразилии в матче против Сербии еще в первом тайме создала большое количество моментов. Но отличиться за первые 45 минут в этом матче удалось только один раз.
Автором гола стал Паулиньо, который в касание перебросил мяч через вратаря, который вышел на перехват.
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Удвоили счет бразильцы со стандарта. После подачи с углового головой пробил Тиагу Силва. Сербы пытались доказать, что в этом моменте было нарушение правил, но гол засчитали.
Источник: 24 Канал
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