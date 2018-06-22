Сербия - Швейцария: видео голов и моментов матча
Сборные Сербии и Швейцарии на Чемпионате мира первый гол в матче забили довольно быстро. Первым это удалось сербам.
Свой гол балканцы забили уже на 5 минуте матча. Автор – Митрович, который головой замкнул навес с угла поля. Зоммер не дотянулся до мяча.
Читайте также: Самая горячая российская болельщица на ЧМ-2018 снимается в порно: фото 18+
Гол Сербии в ворота Швейцарии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии