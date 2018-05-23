15:49
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сердечно-сосудистые заболевания: топ-5 материалов про "убийцу" людей

217 Читати новину українською
Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания / 24 Канал

"Здоровье 24" предлагает вашему вниманию самые интересные материалы про сердечно-сосудистые заболевания, их симптомы и профилактику.

1. Убийца №1 – Супрун назвала самое опасное заболевание                                                                     Только от инфаркта миокарда в мире умирает около 7 миллионов человек ежегодно.

2. Как омолодить сердце и сосуды на 20 лет: ученые назвали способ​                                                    Американские ученые, которые изобрели способ ревитализации сердца на целых 20 лет.

3. Врач назвала 10 продуктов, которые "убивают" сердце                 В перечень блюд, которые пагубно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, попали гамбургеры, выпечка, безалкогольные напитки и др.

4.5 самых опасных симптомов сердечных недугов, которые часто игнорируют
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в мире. Некоторые из этих заболеваний развиваются без симптомов, но даже те, которые проявляют себя, остаются незамеченными.
 

5. Сердечный приступ: симптомы, первая помощь, причины и профилактика                                       Сердечный приступ, особенно в нестабильных погодных условиях, случается на улицах все чаще. Он происходит тогда, когда неожиданно блокируется подача крови к сердцу.

Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук