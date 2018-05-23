Сердечно-сосудистые заболевания: топ-5 материалов про "убийцу" людей

"Здоровье 24" предлагает вашему вниманию самые интересные материалы про сердечно-сосудистые заболевания, их симптомы и профилактику.

1. Убийца №1 – Супрун назвала самое опасное заболевание Только от инфаркта миокарда в мире умирает около 7 миллионов человек ежегодно.

2. Как омолодить сердце и сосуды на 20 лет: ученые назвали способ​ Американские ученые, которые изобрели способ ревитализации сердца на целых 20 лет.

3. Врач назвала 10 продуктов, которые "убивают" сердце В перечень блюд, которые пагубно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, попали гамбургеры, выпечка, безалкогольные напитки и др.

4.5 самых опасных симптомов сердечных недугов, которые часто игнорируют

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в мире. Некоторые из этих заболеваний развиваются без симптомов, но даже те, которые проявляют себя, остаются незамеченными.



5. Сердечный приступ: симптомы, первая помощь, причины и профилактика Сердечный приступ, особенно в нестабильных погодных условиях, случается на улицах все чаще. Он происходит тогда, когда неожиданно блокируется подача крови к сердцу.