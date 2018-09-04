Сердечные стенты как пример борьбы с коррупцией в Украине

Авторитетное американское издание The New York Times приводит историю с закупкой Министерством здравоохранения сердечных стентов в качестве примера успешной борьбы с кражами государственных средств.

Об этом говорится в статье Оливера Баллоу для The New York Times.

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Как отметил автор, после 2014 года Минздрав Украины обратился к международным организациям с просьбой закупить для Украины лекарства и медицинское оборудование за украинские деньги. Таким образом ведомство стремилось избавиться от коррумпированных украинских посредников, которые завышали цены ради личной выгоды.



По словам Баллоу, инициатива оказалась весьма успешной – в 2016 году для Украины закупили вдвое больше стентов, чем планировали, по цене вдвое ниже, чем была до того. Программа позволила сэкономить 222 миллиона долларов, которые потратили на закупку дополнительных лекарств и медоборудования, а в 2017 году смертность от сердечных приступов в стране снизилась впервые за последнее десятилетие.



Международные организации планировали передать закупку Украине в следующем марте, однако создание Украинской независимой системы закупок затянулось. По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, Украине придется ждать иностранных посредников к закупкам еще несколько лет.

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Баллоу заключает, что такой прогресс за короткий период показывает, как можно "очистить" коррумпированные украинские государственные учреждения.

Необходимо привлечь честных наблюдателей извне, чтобы переломить коррумпированное поведение и дать правительству пространство для действий, чтобы создать новую независимую систему,

– отмечает автор.

Ранее 24 канал уже описывал коррупцию в медицинские сфере и почему людям с инфарктами выставляют счета на сотни тысяч гривен, несмотря на государственное обеспечение.