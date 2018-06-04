Серена Уильямс отказалась играть с россиянкой Шараповой на Roland Garros
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась выходить на корт против россиянки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Франции. И покинула турнир.
Причина – травма руки. Об этом американка заявила перед началом матча с Марией Шараповой. Следовательно, россиянка проходит в четвертьфинал турнира.
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Стоит добавить, что в четвертьфинале Шарапова сыграет с победительницей пары испанкой Габрине Мугурусой или украинкой Лесей Цуренко.
Источник: 24 Канал
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