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Серена Уильямс отказалась играть с россиянкой Шараповой на Roland Garros

235 Читати новину українською
Серена Уильямс покинула Roland Farros
Серена Уильямс покинула Roland Farros

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась выходить на корт против россиянки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Франции. И покинула турнир.

Причина – травма руки. Об этом американка заявила перед началом матча с Марией Шараповой. Следовательно, россиянка проходит в четвертьфинал турнира.

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Стоит добавить, что в четвертьфинале Шарапова сыграет с победительницей пары испанкой Габрине Мугурусой или украинкой Лесей Цуренко.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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