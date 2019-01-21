Серена Уильямс перепутала себя с первой ракеткой мира: смешное видео
Перед матчем 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп произошел курьезный случай.
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс случайно вышла из подтрибунного помещения вне очереди – когда объявляли ее соперницу.
Читайте также: Свитолина снова показала танец после победы на Australian Open: это послание бойфренду
37-летняя американка вышла на корт под слова "первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп", после чего под смех трибун развернулась и зашла обратно, пропустив вперед чемпионку Roland Garros.
Отметим, что румынка Халеп занимает первое место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под первым номером.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний7 февраля 2013 , 09:21
Игрок "Сент-Этьена": Нельзя оставаться равнодушным к событиям, происходившим в Украине11 декабря 2014 , 10:52
Украинский хавбек российского клуба получил приглашение от больших клубов14 октября 2015 , 23:18