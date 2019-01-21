Серена Уильямс перепутала себя с первой ракеткой мира: смешное видео

Перед матчем 1/8 финала Australian Open между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп произошел курьезный случай.

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс случайно вышла из подтрибунного помещения вне очереди – когда объявляли ее соперницу.

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37-летняя американка вышла на корт под слова "первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп", после чего под смех трибун развернулась и зашла обратно, пропустив вперед чемпионку Roland Garros.

Отметим, что румынка Халеп занимает первое место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под первым номером.

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