Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере

Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс потерпела неожиданное поражение на домашнем турнире в Сан-Хосе.

Уильямс уступила британке Йоханне Конте в первом круге турнира – 6:0, 6:1. Впервые в своей карьере американка взяла всего один гейм за матч. Матч продлился 53 минуты.

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До матча с Конте худшим выступлением для американки стал матч с румынкой Симоной Халеп на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Тогда американская теннисистка также уступила в обоих сетах со счетом 0:6, 2:6.

"На корте я боролась до последнего, и это главное. Я ничего не отдавала просто так и по ходу матча стала двигаться лучше. Я буду концентрироваться на позитиве", – цитирует Серену Уильямс официальный сайт WTA.

Во втором круге турнира Конте, которая занимает 48 место в рейтинге WTA, сыграет с другой представительницей США Софией Кенин.

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