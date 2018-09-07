Серена Уильямс сыграет с обидчицей Леси Цуренко в финале женского US Open-2018

В финале US Open в этом году сыграют американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака, которая обыграла в четвертьфинале украинку Лесю Цуренко.

Ранее Уильямс и Осака встречались один раз: в марте этого года Наоми обыграла американскую теннисистку на старте турнира Premier Mandatory в Майами.

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В полуфинале соревнований 20-я сеяная Наоми Осака в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 6:2, 6:3. 20-летняя Осака впервые в карьере вышла в финал турнира серии Grand Slam и стала первой японкой, которой удалось это сделать.

В свою очередь, Уильямс в двух сетах обыграла 19-ю ракетку турнира – латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:3, 6:0. Для 36-летней Серены Уильямс это будет девятый решающий матч в Нью-Йорке, в котором она будет бороться за седьмой титул на данном турнире.

Женский финал US Open-2018 состоится в субботу, 8 сентября. Действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.

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