14:05
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Серена Уильямс сыграла на "Ролан Гаррос" в костюме кошки

94 Читати новину українською

В первом круге открытого Чемпионата Франции, который стартовал в Париже на кортах местного теннисного комплекса "Roland Garros", 23 кратная победительница турниров серии Большого Шлема Серена Уильямс переиграла чешскую теннисистку Кристину Плишкову.

Об этом пишет LB.

Читайте также: Кендалл Дженнер встречается с баскетболистом Беном Симмонсом, – СМИ

Для выступления на "Ролан Гаррос" Серена выбрала черный облегающий костюм, который уже активно обсуждают в соцсетях.

Экс-первая ракетка мира объяснила свой странный выбор.

Я называю этот костюм "кетсют". Меня вдохновила страна Ваканда из фильма "Черная пантера". Это весело. Я чувствую себя в этом наряде словно воин, как королева с Ваканди,
– цитирует Серену официальный сайт турнира.

"Мне нравится жить в мире фантазий, на самом деле, я всегда хотела чувствовать себя супергероем, и теперь у меня есть такая возможность. Я действительно чувствую себя супергероем в этом костюме", – отметила Уильямс.

 

Кто такая Серена Уильямс? Американская профессиональная теннисистка. Четырехкратная олимпийская чемпионка. Владела званием "Первая ракетка мира" в течение 186 недель подряд, что является рекордным показателем.

Теги: Стиль и мода LifeStyle Теннис Новости спорта Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук