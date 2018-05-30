Серена Уильямс сыграла на "Ролан Гаррос" в костюме кошки

В первом круге открытого Чемпионата Франции, который стартовал в Париже на кортах местного теннисного комплекса "Roland Garros", 23 кратная победительница турниров серии Большого Шлема Серена Уильямс переиграла чешскую теннисистку Кристину Плишкову.

Об этом пишет LB.

Читайте также: Кендалл Дженнер встречается с баскетболистом Беном Симмонсом, – СМИ

Для выступления на "Ролан Гаррос" Серена выбрала черный облегающий костюм, который уже активно обсуждают в соцсетях.

Экс-первая ракетка мира объяснила свой странный выбор.

Я называю этот костюм "кетсют". Меня вдохновила страна Ваканда из фильма "Черная пантера". Это весело. Я чувствую себя в этом наряде словно воин, как королева с Ваканди,

– цитирует Серену официальный сайт турнира.

"Мне нравится жить в мире фантазий, на самом деле, я всегда хотела чувствовать себя супергероем, и теперь у меня есть такая возможность. Я действительно чувствую себя супергероем в этом костюме", – отметила Уильямс.

Кто такая Серена Уильямс? Американская профессиональная теннисистка. Четырехкратная олимпийская чемпионка. Владела званием "Первая ракетка мира" в течение 186 недель подряд, что является рекордным показателем.