Серена Уильямс украсила обложку глянца: очаровательные фото

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс, которая год назад впервые стала мамой, украсила обложку журнала InStyle.

В фотосессии 36-летняя чемпионка показала свою непревзойденную спортивную фигуру в белом купальнике Gottex. Автором фотоистории стал Робби Фимано.

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Серена Уильямс для InStyle

Во время интервью Серена поделилась впечатлениями от королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

"Это было супер весело. Я много лет знаю Меган, поэтому было радостно видеть, что моя подруга счастлива", – рассказала Уильямс.

По ее словам, она долго готовила образ к королевской свадьбе и работала с Пьерпаоло Пиччоли – дизайнером Valentino.