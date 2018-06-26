Серена Уильямс украсила обложку глянца: очаровательные фото
Знаменитая теннисистка Серена Уильямс, которая год назад впервые стала мамой, украсила обложку журнала InStyle.
В фотосессии 36-летняя чемпионка показала свою непревзойденную спортивную фигуру в белом купальнике Gottex. Автором фотоистории стал Робби Фимано.
Читайте также: Теннисистка Серена Уильямс снялась в ярких образах для модного журнала
Серена Уильямс для InStyle
Во время интервью Серена поделилась впечатлениями от королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
"Это было супер весело. Я много лет знаю Меган, поэтому было радостно видеть, что моя подруга счастлива", – рассказала Уильямс.
По ее словам, она долго готовила образ к королевской свадьбе и работала с Пьерпаоло Пиччоли – дизайнером Valentino.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии