Серена Уильямс выпустит собственную косметику
Известная американская теннисистка Серена Уильямс готовится к запуску собственного косметического бренда и уже подала документы на регистрацию торговой марки Aneres.
Об этом сообщает таблоид TMZ.
Отмечается, что в линейке появляются средства по уходу за кожей, помада, блеск для губ, тени, туши и другие бьюти-продукты. Сама Серена пока не комментирует эту информацию.
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Добавим, немало звезд выпускают собственную косметику, в частности барбадосская певица Рианна выпустила косметику под маркой Fenty Beauty by Rihanna, а также реалити-звезда Ким Кардашян запустила бренд декоративной косметики KKW Beauty.
Источник: 24 Канал
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