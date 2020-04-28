Серьезная авария в Киеве на Набережном шоссе: столкнулись ВАЗ и Range Rover – видео

В Киеве на Набережном шоссе произошла авария. Столкнулись легковушка ВАЗ и элитный внедорожник Range Rover.

Авария произошла на Набережном шоссе между Почтовой площадью и мостом метро, сообщает dtp.kiev.ua.

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На видео с места аварии видно, как автомобиль ВАЗ стоит развернутым посреди дороги. Зато Range Rover – на обочине со следами от удара.

Смотрите видео последствий аварии в Киеве на Набережном шоссе

Что стало причиной аварии – учитывая, что этот участок дороги имеет три полосы в одну сторону – пока неизвестно.

На месте работают правоохранители. Движение на этом участке затруднено. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.