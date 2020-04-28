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      Серьезная авария в Киеве на Набережном шоссе: столкнулись ВАЗ и Range Rover – видео

      - Читати новину українською
      Авария в Киеве
      Авария в Киеве / Кадр из видео

      В Киеве на Набережном шоссе произошла авария. Столкнулись легковушка ВАЗ и элитный внедорожник Range Rover.

      Авария произошла на Набережном шоссе между Почтовой площадью и мостом метро, сообщает dtp.kiev.ua.

      К слову В Киеве в жилом доме взорвалась граната: есть пострадавшие

      На видео с места аварии видно, как автомобиль ВАЗ стоит развернутым посреди дороги. Зато Range Rover – на обочине со следами от удара.

      Смотрите видео последствий аварии в Киеве на Набережном шоссе

      Что стало причиной аварии – учитывая, что этот участок дороги имеет три полосы в одну сторону – пока неизвестно.

      На месте работают правоохранители. Движение на этом участке затруднено. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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