Серьезное ДТП произошло на Северном мосту в Киеве: есть пострадавшие

Около полуночи на 22 мая в Киеве на Северном (Московском) мосту произошла авария с участием трех автомобилей: двух Daewoo и одного Audi. В итоге был госпитализирован пассажир Nexia, а движение в направлении Троещины заблокировано.

По предварительной информации, Daewoo Nexia и Audi двигались по крайнему правому ряду, но в один момент водитель первой иномарки притормозил, и в результате получил удар сзади от "немца", передает ресурс "Киев оперативный".

Читайте также: Страшное смертельное ДТП с участием беременной произошло на Сумщине, – СМИ

Заметим, что в результате удара Nexia развернуло и отбросило в отбойник, а потом машина получила еще удар в сторону от Lanos.

В результате аварии госпитализировали пассажира Nexia. Кроме того, были перекрыты три полосы, что в свою очередь парализовало движение транспорта.

Как пишет dtp.kiev.ua со ссылкой на свидетелей, виновник ДТП – водитель Audi, который двигался со скоростью около 150 километров в час: в конце концов ударил автомобиль Daewoo Nexia, и того отбросило в отбойник.

Читайте также: В Харькове патрульная въехала в авто, которое сама остановила

Также издание утверждает, что был госпитализирован не пассажир, а водитель Nexia.

Добавим, что на месте работали две бригады скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.