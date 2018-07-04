Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве
Ночью на 5 июля в Киеве на пересечении улиц Бальзака и Драйзера произошло столкновение автомобилей Opel и BMW, в результате чего пострадали по меньшей мере 2 человека.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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По словам журналистов, женщину-пассажира BMW срочно госпитализировали, а второму пострадавшему оказали помощь на месте.
В результате ДТП пострадали пассажиры BMW
"Автомобили существенно повреждены. На месте работают патрульная полиция, три кареты скорой помощи. Должна прибыть следственно-оперативная группа", – говорится в посте.
Напомним, утром 4 июля возле Чернигова в результате лобового столкновения микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля Geely погиб водитель и две пассажирки последнего.