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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве

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В Киеве на пересечении Бальзака и Драйзера столкнулись Opel и BMW: есть пострадавшие
В Киеве на пересечении Бальзака и Драйзера столкнулись Opel и BMW: есть пострадавшие / dtp.kiev.ua

Ночью на 5 июля в Киеве на пересечении улиц Бальзака и Драйзера произошло столкновение автомобилей Opel и BMW, в результате чего пострадали по меньшей мере 2 человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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По словам журналистов, женщину-пассажира BMW срочно госпитализировали, а второму пострадавшему оказали помощь на месте.

ДТП, Киев, потерпевшие, авто
В результате ДТП пострадали пассажиры BMW

"Автомобили существенно повреждены. На месте работают патрульная полиция, три кареты скорой помощи. Должна прибыть следственно-оперативная группа", – говорится в посте.

Напомним, утром 4 июля возле Чернигова в результате лобового столкновения микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля Geely погиб водитель и две пассажирки последнего.

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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