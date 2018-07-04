Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве

В Киеве на пересечении Бальзака и Драйзера столкнулись Opel и BMW: есть пострадавшие / dtp.kiev.ua

Ночью на 5 июля в Киеве на пересечении улиц Бальзака и Драйзера произошло столкновение автомобилей Opel и BMW, в результате чего пострадали по меньшей мере 2 человека.