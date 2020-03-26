Серьезное ДТП в Киеве: есть пострадавшие – видео

На Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла серьезная авария. В результате почти полностью разбит автомобиль Renault от службы такси Bolt. Есть пострадавшие, возможно, и жертвы.

О страшной аварии в столице сообщили в фейсбуке "Оперативного Киева".

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Очень серьезное ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте, 5. Автомобиль Renault такси от Bolt просто вдребезги,

– говорится в сообщении.

Известно, что есть пострадавшие. Пока по непроверенной информации – даже погибшие. На месте работает полиция и медики.

Авария на Воздухофлотском проспекте в Киеве: видео