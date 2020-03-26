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      Серьезное ДТП в Киеве: есть пострадавшие – видео

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      На Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла серьезная авария. В результате почти полностью разбит автомобиль Renault от службы такси Bolt. Есть пострадавшие, возможно, и жертвы.

      О страшной аварии в столице сообщили в фейсбуке "Оперативного Киева".

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      Очень серьезное ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте, 5. Автомобиль Renault такси от Bolt просто вдребезги,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что есть пострадавшие. Пока по непроверенной информации – даже погибшие. На месте работает полиция и медики.

      Авария на Воздухофлотском проспекте в Киеве: видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП
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