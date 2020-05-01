Серьезное ДТП в Обухове: есть погибший, пострадавшие: видео
На одном из перекрестков Обухова, что в Киевской области, произошло серьезное ДТП. В результате столкновения Mazda и КамАЗ слетели с дороги. В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие.
На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники, повідомляє "Київ Оперативний".
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Аварія трапилася на одному із перехресть Обухова. Там зіткнулися Mazda та самоскид КамАЗ. Внаслідок удару обидва злетіли з дороги.
На жаль, від отриманих травм на місці загинув водій Mazda. Пасажира цієї ж автівки терміново госпіталізували. Щодо водія вантажівки, то він майже не травмувався.
Обставини жахливої аварії встановлюються.
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