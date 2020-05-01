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      Серьезное ДТП в Обухове: есть погибший, пострадавшие: видео

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      ДТП в Обухове: есть погибший, пострадавшие - видео
      В Обухові трапилася смертельна ДТП / kyivoperativ.info

      На одном из перекрестков Обухова, что в Киевской области, произошло серьезное ДТП. В результате столкновения Mazda и КамАЗ слетели с дороги. В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие.

      На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники, повідомляє "Київ Оперативний".

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      Аварія трапилася на одному із перехресть Обухова. Там зіткнулися Mazda та самоскид КамАЗ. Внаслідок удару обидва злетіли з дороги.

      На жаль, від отриманих травм на місці загинув водій Mazda. Пасажира цієї ж автівки терміново госпіталізували. Щодо водія вантажівки, то він майже не травмувався.

      Обставини жахливої аварії встановлюються.

      ДТП в Обухові з фатальним наслідком: дивіться відео

      Смертельна аварія в Обухові, що на Київщині: дивіться карту

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Постраждалі Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
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