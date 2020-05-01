Серьезное ДТП в Обухове: есть погибший, пострадавшие: видео

На одном из перекрестков Обухова, что в Киевской области, произошло серьезное ДТП. В результате столкновения Mazda и КамАЗ слетели с дороги. В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие.

На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники, повідомляє "Київ Оперативний".

Читайте також Біля Дніпра поїзд протаранив іномарку: загинула сімейна пара – фото 18+

Аварія трапилася на одному із перехресть Обухова. Там зіткнулися Mazda та самоскид КамАЗ. Внаслідок удару обидва злетіли з дороги.

На жаль, від отриманих травм на місці загинув водій Mazda. Пасажира цієї ж автівки терміново госпіталізували. Щодо водія вантажівки, то він майже не травмувався.

Обставини жахливої аварії встановлюються.

ДТП в Обухові з фатальним наслідком: дивіться відео

Смертельна аварія в Обухові, що на Київщині: дивіться карту