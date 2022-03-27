Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он отметил, что Байден был недалеко от границы с Украиной, поэтому многие увидели символизм.
К теме Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена – командование Воздушных сил
По словам Никифорова, это подтверждает слова Зеленского – у России есть аппетиты за пределами Украины.
"Это демонстрация того, что останавливать Россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", – предостерег Никифоров.
Особых реакций Запада не было
Никифоров отметил, что не увидел особых реакций со стороны стран НАТО. Байден сначала заявил, что Путин должен уйти с поста, но впоследствии Белый дом исправил его. Мол, президент не имел в виду призывы к свержению путинской власти.
К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений относительно обстрела Львова, близкого падения ракет к границам НАТО, мы не услышали,
– констатировал представитель Зеленского.
Обстрелы Львова
- Вечером 26 марта российские захватчики дважды обстреляли Львов.
- В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура.
- По предварительной информации, есть 5 потерпевших.
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что ракеты вылетали из Севастополя и били не только по Львову.
Выступление Байдена в Варшаве: