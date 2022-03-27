Серьезной реакции Запада не было, – Никифоров об обстреле Львова во время визита Байдена

Россия обстреляла Львов, когда Джо Байден находился с визитом в Польше. Однако серьезной реакции Запада все равно не последовало.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он отметил, что Байден был недалеко от границы с Украиной, поэтому многие увидели символизм.

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По словам Никифорова, это подтверждает слова Зеленского – у России есть аппетиты за пределами Украины.

"Это демонстрация того, что останавливать Россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", – предостерег Никифоров.

Особых реакций Запада не было

Никифоров отметил, что не увидел особых реакций со стороны стран НАТО. Байден сначала заявил, что Путин должен уйти с поста, но впоследствии Белый дом исправил его. Мол, президент не имел в виду призывы к свержению путинской власти.

К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений относительно обстрела Львова, близкого падения ракет к границам НАТО, мы не услышали,

– констатировал представитель Зеленского.

Обстрелы Львова

Вечером 26 марта российские захватчики дважды обстреляли Львов.

В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура.

По предварительной информации, есть 5 потерпевших.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что ракеты вылетали из Севастополя и били не только по Львову.

Выступление Байдена в Варшаве: