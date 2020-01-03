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      Серьезных проблем не будет: Украина отреагировала на остановку поставок нефти из РФ в Беларусь

      139 Читати новину українською
      Андрей Герус / liga.net

      Остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создаст серьезных проблем в Украине.

      Об этом сообщил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус агентству "Интерфакс-Украина".

      Актуально: После долгих споров Россия все таки прекратила поставлять нефть Беларуси

      Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А до начала посевной или там проблема решится, или мы диверсификуемся. Ситуация осложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно,
      – заверил Герус.

      Согласно его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются. Он добавил, что из Беларуси в Украину поступает бензин, а украинские НПЗ не производили больше дизеля, так как не могли продать больше бензина.

      Герус также сказал, что ожидает увеличения поставок бензина из стран ЕС.

      Отметим, что Россия и Беларусь долго спорили о новом контракте на поставку нефти, поскольку предыдущий заканчивался 1 января 2020 года. Страны так и не смогли прийти к согласию, поэтому в пятницу, 3 января, Россия все же прекратила поставки нефти Беларуси.

      Несмотря на остановленное снабжение, два нефтеперерабатывающих завода, функционирующих в Беларуси, продолжают работать, но их загруженность снижена до минимума.

      Что известно о нефтяном споре РФ и Беларуси

      Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.

      Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Потом зашла речь о поиске альтернативных источников.

      Булорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не крупнейшими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Энергетика Новости Беларуси Горючее нефть Андрей Герус – новости
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