Серьезный пожар произошел в Киеве: 5 авто сгорели

Вечером 3 марта в Киеве на улице Елизаветы Чавдар, 13, что на Осокорках, в одном из подземных паркингов произошел мощный пожар.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"Крупный пожар произошел в Киеве на улице Чавдар, 13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто. Работают спасатели. Сильное задымление", – отмечается в заметке.

Добавим, что других подробностей журналисты не обнародовали.

Следовательно, остается неизвестным, был ли это поджог, или же возгорание могло произойти по другой причине.