Горбачев уже прокомментировал, с чем связано предстоящее увольнение. Он занимал должность образовательного омбудсмена с 14 августа 2019 года

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Увольнение образовательного омбудсмена

Так, именно Сергей Горбачев уточнил, что пока его еще не уволили с должности образовательного омбудсмена, но увольнение "точно будет в ближайшие дни, потому что такая норма закона".

Понеслась зрадонька. Мое увольнение с должности образовательного омбудсмена отнюдь не связано с какими-то претензиями ко мне: просто 14 августа истек 5-летний срок каденции (2019 – 2024),

– написал Горбачев.

По словам чиновника, образовательный омбудсмен назначается на срок 5 лет без права повторного назначения.

К слову, недавно Сергей Горбачев высказался относительно украинского языка в школах. По его словам, сейчас у учителей нет обязанности говорить на территории учебного заведения на государственном языке все время. Он выразил желание изменить это законодательно.