Сергей Стерненко будет обжаловать приговор суда в Верховном суде

Апелляционный суд Одессы 31 мая признал Сергея Стерненко виновным по двум статьям и приговорил к 1 году условно. Сергей Стерненко заявил, что будет обжаловать приговор суда в Верховном суде.

Сергей Стерненко написал об этом у себя на странице в твиттере и подтвердил это во время общения с журналистами.

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Стерненко планирует обжаловать решение суда

Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде,

– заявил Стерненко.

Более того, он добавил: "Думаю, прокуроры Венедиктовой подадут жалобу тоже, и будут настаивать на 7,3 года заключения с конфискацией".

Кроме того, адвокат Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что он недоволен приговором суда. Он отметил, что было смешно за первый приговор, когда за 300 гривен дали 7 лет, а теперь еще смешнее стало, когда за один патрон калибра 5,45 дали 1 год условно. Он отметил, что решение будут обжаловать в любом случае.

Стерненко прокомментировал решение суда

Сергей Стерненко во время общения с журналистами снова заверил, что будет обжаловать решение в кассационном порядке, "поскольку осуждение за один патрон – это, мягко говоря, абсурдно".

Стерненко добавил: "Кроме того, суд, назначая мне наказание за один патрон, а не за пистолет, отметил, что особая опасность хранения одного патрона заключается в том, что я принимаю участие в акциях протеста, и это может быть опасно для общества".

Мы, конечно, будем обжаловать это решение. Я не считаю сегодняшнее решение справедливым. Хотя частично я и Руслан Демчук были оправданы по статье 187 УК Украины, а именно по тем 300 гривнам. Однако, поскольку меня признали виновным и по статье 146, и Руслана Демчука, хотя и освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности, но мы не считаем, что это правовое решение,

– рассказал Стерненко.

Он добавил, что суд фактически ссылался на 2 доказательства, "полученные непонятно откуда". Стерненко объяснил, что в суде не предоставили диск, на котором была информация. Он отметил, что процессуальное происхождение таких доказательств непонятно. Более того, он пояснил, что второе доказательство, на которое ссылаются, – это показания самого потерпевшего.

"Но, когда суд признавал еще обвинение по статье 187 – является недоказанным, то суд указывал, что потерпевший дал противоречивые показания, которые суд не может принимать во внимание. Но в то же время суд принял во внимание его показания и признал виновными меня и Руслана Демчука по статье 146 Уголовного кодекса Украины. Поэтому не считаю это решение справедливым", – добавил Стерненко.

Хоть и объяснил, что это лучше, чем решение судьи Попревича. Однако Стерненко считает, что оно все равно "далеко от такого, которое можно было бы называть правовым, справедливым и обоснованным". Он также назвал дело "исключительно политическим".

Сергей Стерненко также заявил, что не знает, о каком патроне калибра 5,45 идет речь. Также добавил, что не знает, "откуда он взялся".

"Это один патрон, маленький, на который я мог не обратить внимание. Он мог находиться в той квартире еще до того, как я туда заехал, потому что это была съемная квартира. Будем выяснять этот вопрос", – сказал Стерненко.

Коротко о деле Сергея Стерненко

В феврале 2021 года суд признал активиста виновным в похищении экс-депутата Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами чиновника.

Адвокаты Стерненко подали апелляцию, а после оглашения приговора в Украине вспыхнули протесты в поддержку заключенного.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Сергей Стерненко считает дело против себя политизированным. Он заявил, что в его осуждении виновны генпрокурор Ирина Венедиктова, мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров.

31 мая апелляционный суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по двум статьям : о похищении человека и незаконном обращении с оружием. Именно за незаконное обращение с оружием, патроном 5,45 миллиметра, суд вынес наказание – 3 года заключения с заменой на 1 год условно.



Главное о деле Стерненко / Инфографика 24 канала