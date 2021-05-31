Прокуратура ходатайствовала о заключении сроком на 7,3 года. Однако служители Фемиды решили, что активист не виноват и отпустили его домой.

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Стерненко оправдали

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Последний раз суд заседал 21 мая. Тогда свидетельствовал эксперт по оружию Иван Нарижняк. После прений сторон судьи пошли в совещательную комнату, чтобы 31 мая огласить свой приговор.

Накануне люди выходили на акцию

30 мая – за день до оглашения приговора – киевляне и львовяне вышли на акции "Покажите нам справедливость". Так сторонники Стерненко хотели призвать власть к справедливому суду над активистом.

Кстати, акцию под Офисом Президента усиленно охраняли правоохранители. Они обустроили ограждение у фасада здания, а всех активистов проверяли металлодетектором перед входом на территорию.

Главное о деле Стерненко

справа стерненка
Главное о деле Стерненко / Инфографика 24 канала