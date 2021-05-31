Апелляционный суд оправдал Сергея Стерненко по делу о "300 гривнах"

Апелляционный суд Одессы 31 мая оправдал активиста Сергея Стерненко. Его признали невиновным в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Прокуратура ходатайствовала о заключении сроком на 7,3 года и конфискации имущества. Однако служители Фемиды оправдали активиста по обвинению в статье № 187. Сейчас суд рассматривает обвинение по 2 другим статьям – № 146 и № 263.

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Стерненко оправдали по одной статье

По мнению Апелляционного суда, суд первой инстанции не учел требований Уголовно-процессуального кодекса во время судебного разбирательства и постановил обвинительный приговор, который не соответствует требованиям закона.

По данным суда, сторона обвинения не предоставила необходимых доказательств, которые бы доказывали виновность Стерненко.

Отметим, статья № 146 предусматривает заключение до 3 лет, а № 263 – от 3 до 7 лет.

Последний раз суд заседал 21 мая. Тогда свидетельствовал эксперт по оружию Иван Нарижняк. После прений сторон судьи пошли в совещательную комнату, чтобы 31 мая огласить свой приговор.

Накануне люди выходили на акцию

30 мая – за день до оглашения приговора – киевляне и львовяне вышли на акции "Покажите нам справедливость". Так сторонники Стерненко хотели призвать власть к справедливому суду над активистом.

Кстати, акцию под Офисом Президента усиленно охраняли правоохранители. Они обустроили ограждение у фасада здания, а всех активистов проверяли металлодетектором перед входом на территорию.

Главное о деле Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля 2021 года признал активиста виновным в похищении бывшего депутата райсовета Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами чиновника. Кстати, сам активист говорит, что Щербич – "титушка и пророссийский коллаборант".

На такое решение суда адвокаты Стерненко подали апелляцию. Отметим, после оглашения приговора в Украине вспыхнули протесты в поддержку заключенного.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Важно, что Стерненко считает дело против себя политизированным. Он заявил, что в его осуждении виновны генпрокурор Ирина Венедиктова, мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров.



Главное о деле Стерненко / Инфографика 24 канала