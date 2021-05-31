Апелляция признала Стерненко виновным в похищении человека

Апелляционный суд Одессы 31 мая признал Сергея Стерненко виновным по обвинениям в статье №146. Говорится о похищении человека. В то же время наказание активисту не назначили.

Суд вынес приговор активисту

Стерненко обвиняли сразу по трем статьям. Однако виновным его признали по одной.

Важно Апелляционный суд оправдал Сергея Стерненко по делу о "300 гривнах"

Апелляционный суд признал активиста виновным по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Она предусматривает ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Однако сроки привлечения к ответственности по этому делу уже прошли, поэтому приговорить активиста не могут.

Реакция Стерненко

Сам Стерненко говорит, что обвинение по делу основывают исключительно на показаниях потерпевшего, которые суд ранее признал противоречивыми.

В деле о "300 гривнах" активиста оправдали

Активиста оправдали по статье №187, которая предусматривала лишение свободы на 7,3 года и конфискацию имущества.

Последний раз суд заседал 21 мая. Свидетельствовал эксперт по оружию Иван Нарижняк. После дебатов сторон судьи ушли в совещательную комнату, чтобы 31 мая объявить свой приговор.

Главное о деле Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля 2021 года признал активиста виновным в похищении бывшего депутата райсовета Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами чиновника. Кстати, сам активист говорит, что Щербич – "титушка и пророссийский коллаборационист".

На такое решение суда адвокаты Стерненко подали апелляцию. Заметим, после оглашения приговора в Украине вспыхнули протесты в поддержку заключенного.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения активисту и отправил его из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Важно, что Стерненко считает дело против себя политизированным. Он заявил, что в его осуждении виновны генпрокурор Ирина Венедиктова, мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров.



Главное о деле Стерненко / Инфографика 24 канала