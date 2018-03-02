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Сергей Бабкин поделился, каким должен быть настоящий мужчина

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Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / Люкс ФМ

Певец и музыкант Сергей Бабкин считает, что настоящие мужчины должны быть поддержкой для своей семьи и при этом не скрывать эмоции.

Этим Бабкин поделился в разговоре с Люкс ФМ.

По его словам, мужчинам не стоит скрывать истинные эмоции, но в определенных ситуациях лучше все-таки держать себя в руках.

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"Многие мужчины боятся показывать свои эмоции на людях, хотя не должны этого делать. Не стоит зацикливаться на том, что они сентиментальны, слишком эмоциональные... Это же прекрасно и означает, что человек чувственный, с тонкой душевной организацией, не скованный. Конечно, иногда нужно держать себя в руках. Когда, например, у тебя плачет женщина. Здесь мужчина должен занять другую позицию: все урегулировать, вселить в любимую веру, разобраться", — говорит Сергей.

По мнению Бабкина, искусство быть мужчиной — сделать так, чтобы семья чувствовала, что она защищена.

Также артист поделился мыслями о том, что хотел бы быть женщиной в другой жизни.

Ошибочное мнение, что женщина должна быть слабее мужчины или наоборот. Все люди должны быть сильными. Просто это разная градация. Женщина — сильная в одном, а мужчина — в другом. Если бы у меня была возможность вернуться после смерти на землю, то хотел бы это сделать именно в образе женщины. Мне кажется, что в другой жизни я ею и был,
— рассказал певец.

Бабкин рассказал и о его отношениях с женой Снежаной, в частности, о ее темпераменте.

"В чем-то и Снежана сильнее меня, честнее, мудрее, правдивее, хотя иногда и скованная. Мы очень похожи, но при этом разные. Например, я многого не договариваю. Не могу сказать человеку прямо в глаза то, что думаю. А она актриса, и это дает о себе знать время от времени. В Снежаны очень развита интуиция, ей часто снятся вещие сны. Но я умею долго держать секрет, а она нет... Мы оба нетерпеливые (смеется)", — поделился артист.

Смотрите клип Сергея Бабкина — Крізь твої очі":

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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