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Сергей Бабкин признался, где проведет свой отпуск

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Сергей Бабкин признался, где проведет свой отпуск
Сергей Бабкин признался, где проведет свой отпуск / Фото из свободных источников

Украинский артист Сергей Бабкин с женой Снежаной стали своеобразным символом идеальных супружеских отношений. Пара не только демонстрирует нежность во время светских мероприятий, но и совместно занимается йогой.

Супружество Бабкиных продолжает влюблять в себя милыми снимками в социальной сети. Звездная пара Сергей и Снежана не скрывают своих чувств, поэтому выглядят очень гармонично в совместных фотосессиях.

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Звездные супруги не только очаровательно выглядят на фото, но и как настоящая семья совместно планирует отдых. В комментарии ТСН артист признался, что со своей очаровательной женой имеет общее увлечение – йогу. Поэтому отдых они проведут по-особенному: пара отправится в путешествие Грузией, где состоится йога-тур.

С нашим учителем и инструктором по йоге, который собрал команду единомышленников, мы отправляемся в горы под Батуми. Там мы и еще несколько семей устроим себе какой-то йога-тур, будем ходить в горы, на экскурсии, проведем такой полезный "семейно-детский-йоговский" отдых. Такой формат отпуска будет у нас впервые в жизни, и мы уже не можем дождаться, чтобы поехать,
– рассказал Сергей Бабкин.

 

Известно, что поездка состоится в августе 2018 года. Перед тем в июле Сергей Бабкин планирует повезти свою семью на море в Турцию, где они проведут "ленивый" отдых.

"В июле мы с детьми поедем на самый ленивый отдых в Турции. Это то, чего сейчас очень требует душа: солнце, море, сон и еда", – добавил Сергей Бабкин.

Теги: LifeStyle Музыка отдых Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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