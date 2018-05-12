Сергей Бабкин с женой голыми снялись в честь 10-й годовщины своей любви

Супруги Сергей и Снежана Бабкины отметили 10-летие своих отношений чувствительной и нежной фотосессией и поделились своими секретами счастливой любви.

В интервью для издания JetSetter.ua они признались, что никогда не ссорятся надолго и всегда откровенно говорят абсолютно обо всем.

Читайте также: С чего начался роман Илона Маска и его новой пассии Граймс: интересные детали

Сергей и Снежана Бабкины

Конечно, как и у каждой пары, у Бабкиных бывают споры и конфликты. Но, как отмечает Сергей, они никогда не упускают шанс помириться.

"Даже если в ссоре виноват не ты, все равно подойди первым, попроси прощения, обними, поцелуй, скажи, что любишь, скажи, что ты идиот, скажи, что давай удалим все это из памяти и больше такого не произойдет", – советует Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины

"Нужно общаться, не накапливать проблемы, не носить их в себе. Не надо ничего скрывать и окольными путями пытаться намекнуть, никакие намеки не помогут. Надо говорить прямо и открыто – что нравится и что нет. Это помогает развиваться второй половинке, делает ее лучше. Если все накапливается, то рано или поздно оно взорвется в самый неожиданный момент", – уверена Снежана.

Также Бабкины озвучили свои основные правила сохранения отношений.

"Первое правило – мужчина и женщина должны полностью жить жизнью друг друга. Каждый из них должен забыть о своей личной жизни до этой встречи. Они должны сами для себя умереть, теперь моя жизнь – это ее, а ее – это моя", – считает Сергей.

"Второе правило – уметь общаться друг с другом. Делиться не только радостными и прекрасными моментами, но и говорить о недостатках, проблемах, об ошибках – открыто, искренне и честно, в глаза, ничего не таить. Третье правило – это вера в семейную пару. Если есть сомнение в союзе, то нельзя держаться, нужно уходить сразу", – подытожил Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины

"Не нужно быть вместе ради детей или мнения других людей. Нужно идти честно и открыто и идти дальше, находить новое. Главное – вера и желание", – добавила Снежана.

Напомним, Бабкин со Снежаной воспитывают двоих детей сына Артура и дочь Василису. Также у Сергея есть старший сын от предыдущих отношений.