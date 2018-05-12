21:37
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сергей Бабкин с женой голыми снялись в честь 10-й годовщины своей любви

1147 Читати новину українською
Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины / Фото из открытых источников

Супруги Сергей и Снежана Бабкины отметили 10-летие своих отношений чувствительной и нежной фотосессией и поделились своими секретами счастливой любви.

В интервью для издания JetSetter.ua они признались, что никогда не ссорятся надолго и всегда откровенно говорят абсолютно обо всем.

Читайте также: С чего начался роман Илона Маска и его новой пассии Граймс: интересные детали

Сергей и Снежана Бабкины

Конечно, как и у каждой пары, у Бабкиных бывают споры и конфликты. Но, как отмечает Сергей, они никогда не упускают шанс помириться.

"Даже если в ссоре виноват не ты, все равно подойди первым, попроси прощения, обними, поцелуй, скажи, что любишь, скажи, что ты идиот, скажи, что давай удалим все это из памяти и больше такого не произойдет", – советует Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины

"Нужно общаться, не накапливать проблемы, не носить их в себе. Не надо ничего скрывать и окольными путями пытаться намекнуть, никакие намеки не помогут. Надо говорить прямо и открыто –  что нравится и что нет. Это помогает развиваться второй половинке, делает ее лучше. Если все накапливается, то рано или поздно оно взорвется в самый неожиданный момент", –  уверена Снежана.

Также Бабкины озвучили свои основные правила сохранения отношений.

"Первое правило –  мужчина и женщина должны полностью жить жизнью друг друга. Каждый из них должен забыть о своей личной жизни до этой встречи. Они должны сами для себя умереть, теперь моя жизнь –  это ее, а ее –  это моя", –  считает Сергей.

"Второе правило –  уметь общаться друг с другом. Делиться не только радостными и прекрасными моментами, но и говорить о недостатках, проблемах, об ошибках – открыто, искренне и честно, в глаза, ничего не таить. Третье правило –  это вера в семейную пару. Если есть сомнение в союзе, то нельзя держаться, нужно уходить сразу", –  подытожил Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины

"Не нужно быть вместе ради детей или мнения других людей. Нужно идти честно и открыто и идти дальше, находить новое. Главное – вера и желание", – добавила Снежана.

Напомним, Бабкин со Снежаной воспитывают двоих детей сына Артура и дочь Василису. Также у Сергея есть старший сын от предыдущих отношений.

Теги: LifeStyle Музыка Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук