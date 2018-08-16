12:29
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 19°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сергей Бочковский снова пытался попасть на работу

99 Читати новину українською

16 августа бывший глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский пришел на работу, но его туда не пустили. За свою должность он боролся в суде, а сейчас приехал в здание главного офиса ГСЧС, одетый в форму, с решением суда в руках и с адвокатом, чтобы сесть в кресло.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

Читайте также: Назвали условие, при котором скандальный Бочковский вернется на место главы ГСЧС

На проходную к экс-главе спасателей вышел руководитель кадрового отдела ГСЧС и сказал, что соответствующих документов о его восстановлении нет.

Бочковский с адвокатом имеют решение Окружного административного суда Киева о том, что он может вернуться к своей должности и еще и получить более полумиллиона гривен.

Апелляцию мы уже выиграли, а им кассацию еще нужно выиграть. У них нет ни одной юридической позиции так же, как и по фейковых протоколам о коррупции, которым дал надлежащую оценку Броварской районный суд
– заявил Бочковский.

Адвокат чиновника уверен, что его подзащитного по решению суда должны допустить на рабочее место и сегодня уже составил второй протокол о том, что Бочковского не пускают на работу.

Завтра будет заседание Кабмина и чиновники должны принять решение относительно Бочковского.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС. 27 апреля Бочковский пришел под стены ДСНС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

Кто такой Сергей Бочковський?

Сергей Бочковский был назначен на должность председателя ГСЧС в апреле 2014 года. 25 марта 2015 года его задержали во время заседания Кабинета министров. Тогда был также задержан первый заместитель Бочковского Василий Стоецкий. Им обоим объявили о подозрении в коррупции и отмывании денег.

5 июля 2017 года Высший админсуд Украины отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.

Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Сергей Бочковский
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сегодня, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
сегодня, 11:11 Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
Блог Медіа
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
сегодня, 10:02 Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
сегодня, 08:38 Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Найем пишет о готовности "Народного фронта" "слить" Яценюка, Аваков отрицает
 14 февраля 2016 , 23:23
Россия оснащает свою армию устаревшим советским вооружением, – расследование волонтеров
 13 апреля 2017 , 13:10
Следующий соперник сборной Украины пугает фанатами, у которых крепкая дружба с Россией
 14 ноября 2016 , 20:34
Известный российский комментатор: В России чувствую тревогу, а работать в Украине невозможно, хотя это обидно
 25 декабря 2016 , 19:58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук