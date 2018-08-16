Сергей Бочковский снова пытался попасть на работу

16 августа бывший глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский пришел на работу, но его туда не пустили. За свою должность он боролся в суде, а сейчас приехал в здание главного офиса ГСЧС, одетый в форму, с решением суда в руках и с адвокатом, чтобы сесть в кресло.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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На проходную к экс-главе спасателей вышел руководитель кадрового отдела ГСЧС и сказал, что соответствующих документов о его восстановлении нет.



Бочковский с адвокатом имеют решение Окружного административного суда Киева о том, что он может вернуться к своей должности и еще и получить более полумиллиона гривен.

Апелляцию мы уже выиграли, а им кассацию еще нужно выиграть. У них нет ни одной юридической позиции так же, как и по фейковых протоколам о коррупции, которым дал надлежащую оценку Броварской районный суд

– заявил Бочковский.

Адвокат чиновника уверен, что его подзащитного по решению суда должны допустить на рабочее место и сегодня уже составил второй протокол о том, что Бочковского не пускают на работу.



Завтра будет заседание Кабмина и чиновники должны принять решение относительно Бочковского.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС. 27 апреля Бочковский пришел под стены ДСНС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

Кто такой Сергей Бочковський?



Сергей Бочковский был назначен на должность председателя ГСЧС в апреле 2014 года. 25 марта 2015 года его задержали во время заседания Кабинета министров. Тогда был также задержан первый заместитель Бочковского Василий Стоецкий. Им обоим объявили о подозрении в коррупции и отмывании денег.



5 июля 2017 года Высший админсуд Украины отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.