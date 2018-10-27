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      Деревянченко - Джейкобс: анонс чемпинського поединка

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      Деревянченко-Джейкобс: анонс чемпинского поединка
      Деревянченко-Джейкобс: анонс чемпинского поединка

      Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) уже в тринадцатом для себя поединке может завоевать чемпионский титул. И стать 12-ым чемпионом мира по боксу среди украинцев. Все самое важное вокруг боя Деревянченко – Джейкобс – в материале 24 Канала.

      Деревянченко – Джейкобс. Главное

      Бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе
      Дата и время: 28 октября, 06:25
      Место проведения: Madison Square Garden
      Трансляция: телеканал "Интер"

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      Важнейший бой Деревянченко

      Украинскому боксеру Сергею Деревянченко – 31 октября исполнится 33 года. К своему чемпионскому бою он шел почти всю жизнь. В 2007 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Однако в профессионалы перешел только в 2014 году. И к чемпионскому бою прошел за четыре года. За это время он провел 12 поединков и во всех одержал победы. При этом в десяти из них – нокаутом. Бой против Джейкобса станет тринадцатым в профессиональной карьере украинца. И может принести ему чемпионский титул.

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      Пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Деревянченко мог получить еще раньше. Однако Геннадий Головкин, который был обладателем пояса, отказался от его обязательной защиты с претендентом Деревянченко, и титул стал вакантным. Именно за него и сразятся украинец с Даниэлем Джейкобсом.

      Самый тяжелый соперник украинца

      Стоит отметить, что Даниэль Джейкобс – на такой простой соперник, как может показаться на первый взгляд. Американец – бывший чемпион мира WBA, на профессиональном ринге провел 36 поединков, где лишь дважды уступил. Он 29 боев выиграл нокаутом.

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      Кроме того, преобладает Джейкобс Деревянченко и за антропометрическими характеристиками. Несмотря на существенную разницу в росте (182 сантиметра у Джейкобса против 171 сантиметра в Деревянченко при размах рук 185 на 175 сантиметров на пользу Дэниела), весы под боксерами показали практически идентичные цифры – украинец весил 72,3 килограмма, в то время как американец оказался тяжелее на сто грамм.

      Соперники в ринге, партнеры в жизни

      Особенностью этого поединка станет то, что Деревянченко и Джейкобс тренируются в одном зале и у одного тренера – Андре Розье. И в этот вечер он будет в углу американца. Украинца же к бою готовили Гэри Старк и Сергей Корчинский-младший.

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      Стоит отметить, что Деревянченко и Джейкобс неоднократно боксировали друг против друга, когда готовились к поединкам.

      Напомним, бой Деревянченко – Джейкобс состоится в субботу, 27 октября (в Украине уже будет воскресенье, 28 октября). Результат боя, а также видео поединка – на сайте 24 Канала.

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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