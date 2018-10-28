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      Деревянченко – Джейкобс: онлайн поединка

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      Дерев'янченко - Джейкобс онлайн поєдинку
      Дерев'янченко - Джейкобс онлайн поєдинку

      Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і Даніел Джейкобс (34-2, 29 КО) проведуть бій за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF

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      Местом проведет чемпионского поединка стала знаменитая Madison Square Garden. Именно здесь Деревянченко и Джейкобс будут драться за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Он стал вакантный после того, как Геннадий Головкин отказался его защищать. К слову, именно в бою против Деревянченко.

      Если Деревянченко выигрывает чемпионский титул, он станет двенадцатым украинцем, который становился чемпионом по боксу. К этому такие титулы получали Виталий и Владимир Кличко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко, Василий Ломаченко, Виктор Постол, Александр Усик и Артем Далакян.

       

       

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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