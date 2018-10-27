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      Деревянченко – Джейкобс: где смотреть онлайн боксерский поединок

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      Деревянченко – Джейкобс где смотреть онлайн боксерский поединок
      Деревянченко – Джейкобс где смотреть онлайн боксерский поединок

      Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в ночь с 27 на 28 октября в Нью-Йорке, США, проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBF. Соперником уроженца Николаева станет американец, бывший чемпион мира WBA, Даниэл Джейкобс (34-2, 29 КО).

      Бой Деревянченко – Джейкобс в Украине в прямом эфире покажет телеканал "Интер". В воскресенье, 28 октября, в 06:25 в программе "Большой бокс" состоится трансляция поединка между бывшим чемпионом мира американцем Даниэлем Джейкобсом и небитым претендентом, украинцем Сергеем Деревянченко за вакантный титул IBF в среднем весе.

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      Боксерское противостояние Сергей Деревянченко и Даниэль Джейкобса пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

      Онлайн-трансляцию боя проведет сайт 24 Канала. Все начнется в 6:00.

      Бій Дерев'янченко – Джейкобс в Україні в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер". У неділю, 28 жовтня, о 06:25 у програмі "Великий бокс" відбудеться трансляція поєдинку між колишнім чемпіоном світу американцем Даніелем Джейкобсом і небитим претендентом, українцем Сергієм Дерев'янченком за вакантний титул IBF у середній вазі.

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      Боксерське протистояння Сергій Дерев'янченка і Даніель Джейкобса пройде на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

      Онлайн-трансляцію боє проведе сайт 24 Каналу. Все розпочнеться о 6:00. 

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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