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      Деревянченко - Джейкобс прогноз на боксерский поединок

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      Деревянченко – Джейкобс: прогноз на боксерский поединок
      Деревянченко – Джейкобс: прогноз на боксерский поединок

      Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) и Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) проведут бой за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF

      Когда стало ясно, что поединок будет проходить между Сергеем и Джейкобсом, возникло очень много вопросов. Деревянченко и Дэниел тренируются в одном и том же клубе. У них один тренер Эндрю Розье, а также менеджеры Кот Конноли и Эл Хеймон. Однако букмекеры отдают предпочтение именно американскому боксеру.

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      Эксперты из Marathon bet коэффициент на победу Деревянченко выставили на уровне 2,63. В то время как коэффициент на победу Джейкобса – 1,56. Стоит добавить, что ничья весьма маловероятна – 23,00. Это самый высокий коэффициент среди всех букмекерских контор.

      Наибольший коэффициент на победу Джейкобса у "Фаворит спорт" – 1,57. На победу Деревянченко – 2,48. На то, что бой продлится более 9 раундов – 1,39.

      Наименьший коэффициент на то, что Джейкобс победит, дает William Hill – 1,50. На победу украинца – 2,62. Ничья – 21,00.

      Напомним, что бой Деревенченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный пояс IBF в среднем весе.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 26 октября
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