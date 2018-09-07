17:39
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сергей и Снежана Бабкины появятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018"

117 Читати новину українською
Сергей Бабкин с женой Снежаной
Сергей Бабкин с женой Снежаной / Фото из соцсетей

Одна из самых трогательных супружеских пар украинского шоу-бизнеса Сергей и Снежана Бабкины вернутся на шоу "Танцы со звездами". Однако пара не выйдет на паркет, а станет ведущими.

Сергей и Снежана Бабкины примут участие в съемках нового сезона популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Именно они будут встречать участников проекта после их выступления на паркете и ожидать результаты голосования судей.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: хип-хоп Павла Зиброва и "сюрприз" от Леси Никитюк

Звездные гости станут третьими по счету ведущими, которые составляют компанию Юрию Горбунову. Так, в первом прямом эфире на проекте появились Тина Кароль и Дзидзьо, а уже 2 сентября после выступления участников проекта встречал забавный актер Юрий Ткач.

Кроме этого, организаторы "Танцы со звездами 2018" сделали анонс по тематике следующего выпуска: знаменитости будут танцевать "50 оттенков любви". Вероятно, прямой эфир шоу будет горячим, ведь участники уже опубликовали фрагменты своих репетиций.

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сегодня, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сегодня, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сегодня, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сегодня, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук