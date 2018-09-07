Сергей и Снежана Бабкины появятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018"

Одна из самых трогательных супружеских пар украинского шоу-бизнеса Сергей и Снежана Бабкины вернутся на шоу "Танцы со звездами". Однако пара не выйдет на паркет, а станет ведущими.

Сергей и Снежана Бабкины примут участие в съемках нового сезона популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Именно они будут встречать участников проекта после их выступления на паркете и ожидать результаты голосования судей.

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Звездные гости станут третьими по счету ведущими, которые составляют компанию Юрию Горбунову. Так, в первом прямом эфире на проекте появились Тина Кароль и Дзидзьо, а уже 2 сентября после выступления участников проекта встречал забавный актер Юрий Ткач.

Кроме этого, организаторы "Танцы со звездами 2018" сделали анонс по тематике следующего выпуска: знаменитости будут танцевать "50 оттенков любви". Вероятно, прямой эфир шоу будет горячим, ведь участники уже опубликовали фрагменты своих репетиций.