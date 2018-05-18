Сергей Лозница получил награду за фильм "Донбасс"

Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд".

Сценарий фильма Сергея Лозницы "Донбасс" основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, и о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.

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Кадр из фильма "Донбасс"



Стоит добавить, что "Донбасс" создавался командами из нескольких стран: Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценаристом и режиссером фильма выступил Сергей Лозница, оператором – Олег Муту, а художником-постановщиком – Кирилл Шувалов. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Выход фильма в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс":