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Сергей Лозница получил награду за фильм "Донбасс"

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Фильм Сергея Лозницы
Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" получил награду / Фото из открытых источников

Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд".

Сценарий фильма Сергея Лозницы "Донбасс" основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, и о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.

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Кадр из фильма "Донбасс"

Стоит добавить, что "Донбасс" создавался командами из нескольких стран: Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценаристом и режиссером фильма выступил Сергей Лозница, оператором – Олег Муту, а художником-постановщиком – Кирилл Шувалов. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Выход фильма в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс":

 

Теги: LifeStyle Каннский кинофестиваль Кино
Источник: 24 Канал
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