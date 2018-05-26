Сергей Притула открыл реалии своих гастролей: неожиданное признание

Многие люди представляют гастроли артистов, как сочетание роскоши и деликатесов. Однако Сергей Притула решил развенчать все мифы и рассказать, как на самом деле проходят его туры с актерами "Варьяты-шоу".

Неожиданное признание появилось на Facebook-странице ведущего.

Причиной для "исповеди" Сергея Притулы стали комментарии поклонников, которые каждый раз спрашивают, почему юмористическое шоу можно увидеть в мегаполисах, а маленькие городки Украины остаются без внимания артистов. На такие комментарии ведущий решил публично отреагировать и рассказать всю правду об их поездки.

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"Я каждый раз хочу такого человека посадить в наш бус, и чтобы он поездил с нами по тем "мегаполисам", по которым мы все эти годы ездим. Там, где порой нет ни одной работающей розетки в гримерке, там, где в принципе понятие гримерки отсутствует, там, где в начале концерта возникают недоразумения, потому что люди, которые приобрели билеты не могут сесть на свои места, потому что они сломанные, а виноват в этом конечно же не организатор или директор дома культуры, а Притула на сцене", – рассказал артист.

Кроме этого, Сергей Притула признался, что порой возникают недоразумения с поклонниками, которые наведываются для фотосессии перед выступлением артистов.

Порой бывает так, что в твою гримерку, где ты переодеваешься перед выступлением, просто заходят какие-то люди, которым надо сфотографироваться уже и сейчас. Ты в трусах, а им надо уже. И ты спрашиваешь у организатора, мол, что посторонние люди в нашей гримерке забыли? А он спокойно отвечает: "Да это же свои",

– забавно вспомнил Сергей Притула.

К откровенному сообщению в социальной сети шоумен добавил снимки, где показал "бекстейдж в одном из городов". На снимках – ободранные фасады здания, заготовка дров на зиму и далеко не звездные условия. "Лакшери де люкс, виайпи роял спа! Нет беды, веселимся!", – добавил с юмором Сергей Притула.