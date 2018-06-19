Сергей Притула показал милые фото с женой и детьми
Украинский шоумен Сергей Притула крайне редко выкладывает фото с женой Екатериной и детьми – сыном Дмитрием и дочерью Соломией.
Однако недавно Сергей поделился милым кадром с семьей. Снимок сразу набрал тысячи лайков и сотни комментариев.
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"Мои", – лаконично подписал Притула фотографию, на которой изображена его жена, сын от предыдущего брака и маленькая дочь, которую Екатерина родила ему летом 2017 года.
Сергей Притула показал свою семью
Сергей Притула с детьми
Источник: 24 Канал
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