Сергей Притула поздравил тернополян с Днем города: красноречивое видео

Сегодня город Тернополь в праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечает День города. Украинский телеведущий Сергей Притула по такому случаю решил поздравить своих земляков в трогательном видеоролике.

На своей странице в Facebook украинский шоумен и волонтер разместил короткое видео, в котором едет за рулем автомобиля и искренне поет о городе Тернополь. Поклонники отметили талант Сергея и поблагодарили за теплые поздравления.

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Прекрасный город Тернополь! С Днем города! Городу – процветания, людям – веселой забавы! С уважением, тернопольской "Серый",

– добавил в своем видеоролике Сергей Притула.

В подписи к видео он также добавил, что Тернополь "всегда в его сердце" и он благодарит "за 8 лет драйва, любовь и сценическое псевдо".

Стоит добавить, что ведущий Сергей Притула является уроженцем Тернопольской области, а именно – города Збараж. В 1998 году он поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, где не только отличился успехами в учебе, но и параллельно занимался художественной самодеятельностью. Впоследствии стал ведущим эфира "Радио Тернополь 106.1 FM" под псевдонимом "Серый". Через несколько лет он занимал должность студенческого декана своего вуза и параллельно гастролировал Украины с командами КВН. В 2005 году сменил работу и переехал в Киев.



Но в своих телеэфирах Сергей Притула часто вспоминает о своем родном городе Збараж и городке Вишневец, связанные с его детством. Ведущий часто приезжает с семью в родной дом и публикует миловидные фотографии в соцсетях.