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      Сергей Притула вошел в партию "Голос" и пойдет с ней на выборы

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      Притула в партии Голос идет на парламентские выборы в Украине 2019

      Украинский ведущий и шоумен Сергей Притула вошел в партию "Голос" Святослава Вакарчука и пойдет в составе этой партии на парламентские выборы.

      "Друзья, я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", – подтвердил в своем видеообращении сам Притула.

      Если бы мне все нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас – и подавно, я, пожалуй, бы этого (баллотирования в Раду – 24) не делал. Выходить из собственной зоны комфорта – это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. Имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что могу на это решиться,
      – сказал новоиспеченный политик.

      Притула сказал, что у него есть мотивация – чтобы его дети жили и работали в этой стране и шоумен хочет приложить к этому усилия, "чтобы потом совесть не грызла".

      Притула отметил, что чувствует себя достаточно финансово независимым мужчиной для того, чтобы гарантировать, что его "поход в парламент не является попыткой заработать дополнительную копейку".

      "Главная мотивация – это команда, с которой я иду на эти парламентские выборы. В списке партии "Голос" вы не найдете бывших народных депутатов, не увидите там людей, которые собираются лоббировать интересы каких-то олигархов или финансово-промышленных групп", – заверил Притула.

      Новость дополняется…

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      Теги: Новости Украины LifeStyle Верховная Рада Новости политики Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019 Сергей Притула Партия Голос
      Источник: 24 канал
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