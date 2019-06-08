Сергей Притула вошел в партию "Голос" и пойдет с ней на выборы

Украинский ведущий и шоумен Сергей Притула вошел в партию "Голос" Святослава Вакарчука и пойдет в составе этой партии на парламентские выборы.

"Друзья, я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", – подтвердил в своем видеообращении сам Притула.

Если бы мне все нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас – и подавно, я, пожалуй, бы этого (баллотирования в Раду – 24) не делал. Выходить из собственной зоны комфорта – это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. Имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что могу на это решиться,

– сказал новоиспеченный политик.

Притула сказал, что у него есть мотивация – чтобы его дети жили и работали в этой стране и шоумен хочет приложить к этому усилия, "чтобы потом совесть не грызла".

Притула отметил, что чувствует себя достаточно финансово независимым мужчиной для того, чтобы гарантировать, что его "поход в парламент не является попыткой заработать дополнительную копейку".

"Главная мотивация – это команда, с которой я иду на эти парламентские выборы. В списке партии "Голос" вы не найдете бывших народных депутатов, не увидите там людей, которые собираются лоббировать интересы каких-то олигархов или финансово-промышленных групп", – заверил Притула.

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