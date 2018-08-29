Сергей Притула впервые показал лицо своей дочери: волшебное фото

Популярный телеведущий и участник "Варьяты-шоу" Сергей Притула впервые показал, как выглядит его маленькая дочка Соломия. Шоумен поделился снимком на странице в Facebook.

Сегодня, 29 августа, Сергей Притула отмечает 3 годовщину брака с очаровательной женой Екатериной. В знаковый день шоумен опубликовал трогательное сообщение, в котором рассказал про свои счастливые отношения.

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"Нашей семье сегодня исполнилось 3 года! Этот день мы прожили празднично! До последней минуты! Люблю тебя, Катюша! Все, что мы с тобой делаем вместе, мне очень нравится: Соломийка, телеверсия "Варьяты-шоу", праздники, будни, путешествия! С тобой даже ссориться – одно удовольствие. Рад быть твоей половинкой!" – написал Сергей Притула.

К трогательному сообщению шоумен добавил волшебное фото своей семьи. На снимке Сергей Притула впервые показал, как выглядит его маленькая дочь Соломия.

К слову, Сергей Притула во второй раз женился в 2015 году. От предыдущего брака у телеведущего есть 10-летний сын Дмитрий.