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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сергей Ребров будет проходить стажировку в "Баварии"

68 Читати новину українською
Ребров поедет в Баварию
Ребров поедет в Баварию

Экс-тренер "Динамо" и "Аль-Ахли" Сергей Ребров собирается посмотреть работу нового главного тренера "Баварии" Нико Ковача.

Ребров отметил, что хочет поработать с командой, которая ставит перед собой максимальные задачи. Об этом он сообщил в интервью изданию "Команда №1".

"Собираюсь в гости к Нико Ковачу в "Баварию". Мы с ним давно знакомы, были вместе на стажировке в Юргена Клоппа в Дортмунде. Поеду, посмотрю, как организован процесс в таком клубе, как работает этот прекрасный специалист, который многого добился с "Айнтрахтом" и в таком молодом возрасте принял лучшую команду Германии", – сказал специалист.

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Ранее Сергей Ребров тренировал киевское "Динамо", с которым дважды выиграл чемпионат Украины и Кубок Украины. Последним местом работы специалиста был "Аль-Ахли", который он покинул в апреле текущего года. Команда под руководством Реброва в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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