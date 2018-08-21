Сергей Ребров возглавит новый клуб: подробности

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров вскоре будет назначен на пост тренера венгерского "Ференцвароша".

О назначении экс-игрока сборной Украины будет объявлено 22 августа, сообщает венгерский портал Nemzeti Sport.

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Также источник сообщает, что пока неясно, сможет ли клуб удовлетворить финансовую составляющую соглашения, учитывая высокую зарплату Реброва в других командах. Томас Долль, который ранее занимал должность главного тренера "Ференцвароша", был уволен 21 августа.

Сергей Ребров – один из самых успешных форвардов в истории Украины. Сделал себе имя в "Динамо", а затем подписал выгодный контракт с лондонским "Тоттенхэмом". Также играл в Турции в составе "Фенербахче", казанском "Рубине" и другом лондонском клубе – "Вест Хэме".

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