Сергей Шнуров официально развелся: фото

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой.

Экс-жена Шнурова поделилась фотографией свидетельства о расторжении брака. Однако после этого Матильда закрыла свой Instagram и удалила старые посты.

Читайте также: Сергей Шнуров признался, кто стал инициатором развода с Матильдой

Сергей Шнуров официально развелся с женой

"Разделение имущества произошло по взаимному согласию. Наш брак официально расторгнут", – написала женщина и попросила всех оставить ее и ее экс-мужа в покое.

Сергей и Матильда уже экс-супруги

Напомним, Шнуров и Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет. По словам музыканта, инициатором развода стала именно супруга.