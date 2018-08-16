Сергей Шнуров официально развелся: фото
Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой.
Экс-жена Шнурова поделилась фотографией свидетельства о расторжении брака. Однако после этого Матильда закрыла свой Instagram и удалила старые посты.
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Сергей Шнуров официально развелся с женой
"Разделение имущества произошло по взаимному согласию. Наш брак официально расторгнут", – написала женщина и попросила всех оставить ее и ее экс-мужа в покое.
Сергей и Матильда уже экс-супруги
Напомним, Шнуров и Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет. По словам музыканта, инициатором развода стала именно супруга.