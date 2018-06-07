Сергей Шнуров признался, кто стал инициатором развода с Матильдой

Скандальный российский исполнитель и лидер группы "Ленинград" рассказал, что инициатором развода с Еленой Мозговой (Матильдой) стала сама жена.

Об этом он рассказал в российском издании Esquire.

Супруги Шнурова и Мозговая заявили о разводе больше недели назад. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет. Сергей поделился деталями разрыва отношений, подчеркнув, что инициатором развода стала именно жена.

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"Не стоит клеить чашку, если женщина задумала украсть весь сервиз", – прокомментировал развод Шнуров, где добавил, что не пытался помириться с любимой.

Хотя Шнуров и не понимает, почему Матильда решила расторгнуть брак, но он решил отнестись к этому по-философски.

"Если страдать всегда, ты не сможешь пользоваться тем аналитическим аппаратом, который позволяет делать что-то действительно качественное, классное и то, что цепляет", – подчеркнул певец Сергей.

Сейчас супруги находятся на стадии развода, – за 8 лет пара нажила немалое имущество: четыре дорогих машины, две квартиры, открыла балетную школу и ресторан в Санкт-Петербурге. Стоит добавить, что Елена Мозговая вышла замуж за Сергеем Шнуровым в 2010 году. Именно из-за нее певец бросил свою предыдущую жену Светлану Костицын. У супругов не было общих детей.