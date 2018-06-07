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Сергей Шнуров признался, кто стал инициатором развода с Матильдой

198 Читати новину українською
Сергей Шнуров и Елена Мозговая (Матильда)
Сергей Шнуров и Елена Мозговая (Матильда) / Instagram / @shnurovs

Скандальный российский исполнитель и лидер группы "Ленинград" рассказал, что инициатором развода с Еленой Мозговой (Матильдой) стала сама жена.

Об этом он рассказал в российском издании Esquire.

Супруги Шнурова и Мозговая заявили о разводе больше недели назад. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет. Сергей поделился деталями разрыва отношений, подчеркнув, что инициатором развода стала именно жена.

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"Не стоит клеить чашку, если женщина задумала украсть весь сервиз", –  прокомментировал развод Шнуров, где добавил, что не пытался помириться с любимой.

 

Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть,что вспомнить этой ночью. Я проебал свою мечту. Виновен? Или не виновен? Хотел, блядь, наебать судьбу? Любой баран местами овен. Нет. Я судьбу не наебу. Я есть - кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придётся отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счёт.

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

Хотя Шнуров и не понимает, почему Матильда решила расторгнуть брак, но он решил отнестись к этому по-философски.

"Если страдать всегда, ты не сможешь пользоваться тем аналитическим аппаратом, который позволяет делать что-то действительно качественное, классное и то, что цепляет", – подчеркнул певец Сергей.

Сейчас супруги находятся на стадии развода, – за 8 лет пара нажила немалое имущество: четыре дорогих машины, две квартиры, открыла балетную школу и ресторан в Санкт-Петербурге. Стоит добавить, что Елена Мозговая вышла замуж за Сергеем Шнуровым в 2010 году. Именно из-за нее певец бросил свою предыдущую жену Светлану Костицын. У супругов не было общих детей.

Теги: LifeStyle Новости России Звездные разводы Музыка
Источник: 24 Канал
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