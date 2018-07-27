Сергей Сидорчук провел встречу с болельщиками: видео

Хавбек сборной Украины и киевского Динамо Сергей Сидорчук на встрече с болельщиками устроил автограф-сессию и презентовал подарки.

Игрок подарил футболку фанату за лучший вопрос.

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Сам же Сергей Сидорчук рассказал, что также в определенные моменты остается ребенком.

Покупки в торговых центрах– это болезненный вопрос, когда захожу то обязательно должен что-то купить, например что-то из электроники,

– рассказал полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук.

Однако сейчас игроку нет времени ходить по магазинам, ведь уже в субботу, 27 июля. "Динамо" пожалует в гости к клубу "Львов" во втором туре чемпионата Украины.

Напомним, 27 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, на котором решалась судьба дисквалификации Исмаили за удар локтем защитника Никиты Бурды в матче за Суперкубок Украины против "Динамо" (0:1).