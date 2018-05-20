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Сергей Сидорчук снова в игре: Шевченко призвал его в лагерь сборной

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Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вернулся на поле после травмы в игре поединка против "Шахтера". И этот факт не обошел вниманием главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко после поединка грандов призвал Сидорова в лагерь команды на ближайшие товарищеские матчи.

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Полузащитник динамовцев Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины и 23 мая присоединится к главной команде и сможет помочь партнерам в противостояниях с Марокко и Албанией.

Сергій Сидорчук
Сергей Сидорчук получил травму от соперника француза в матче против "Генгама"

Как известно, Сидорчук еще в октябре травмировал колено в поединке против Янг Бойз и находился вне игры в течение семи последних месяцев.

Теги: Андрей Шевченко Новости спорта
Источник: 24 Канал
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