Сергей Сидорчук снова в игре: Шевченко призвал его в лагерь сборной

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вернулся на поле после травмы в игре поединка против "Шахтера". И этот факт не обошел вниманием главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко после поединка грандов призвал Сидорова в лагерь команды на ближайшие товарищеские матчи.

Читайте также: Андрей Шевченко назвал самый памятный финал Кубка Украины

Полузащитник динамовцев Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины и 23 мая присоединится к главной команде и сможет помочь партнерам в противостояниях с Марокко и Албанией.



Сергей Сидорчук получил травму от соперника француза в матче против "Генгама"

Как известно, Сидорчук еще в октябре травмировал колено в поединке против Янг Бойз и находился вне игры в течение семи последних месяцев.