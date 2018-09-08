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Сергей Стаховский победил в парном разряде на турнире во Франции

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский вместе с австралийцем Мэттом Ридом стали победителями парного турнира серии ATP Challenger во французском Кассисе – 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 53 минуты. За это время Стаховский и его партнер выиграли три гейма на приеме, не отдав при этом оппонентам ни одного гейма на своих подачах.

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На следующей неделе Стаховский примет участие в матче Кубка Дэвиса против Португалии.

Напомним, Сергей Стаховский признался, что хочет выступить на Олимпийских играх-2020. Теннисисту сейчас 32 года, и он пока не собирается "зачехлять ракетку".

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Теги: Сергей Стаховский Теннис Спорт
Источник: 24 Канал
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