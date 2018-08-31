Сергей Стаховский поделился планами на будущее: победа на Grand Slam и участие в Олимпиаде

Украинский теннисист Сергей Стаховский пока не планирует заканчивать карьеру. 32-летний теннисист имеет планы и в дальнейшем выступать, и среди целей – участие в Олимпиаде 2020 года в Японии.

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Пока же первоочередной задачей 32-летний теннисист поставил восстановиться от болезни. А также попасть в топ-100 мирового рейтинга (сейчас он на 132-й позиции). Об этом он рассказал в комментарии UA|TV.

"В начале года после Кубка Дэвиса, в котором проиграли шведам, я сильно заболел и после этого никак не мог найти себя. Уже было довольно трудно. Я сказал: или я смогу определенное количество времени в день качественно тренироваться, или можно заканчивать, потому что это не имеет смысла так, на полставки, условно говоря. Ну, посмотрим, куда меня это приведет в конце сезона. Я себе дал слово до 30 ноября выполнять поставленные мини-цели, поэтому жду, чем это закончится", – рассказал Стаховский.

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